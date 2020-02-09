Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırşehir'de bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirdi.

09.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:40
Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

'de bir otomobilde 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirdi.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sürekli aynı caddede seyir halinde dolaşan, camları siyah filmle kaplanmış bir otomobili Aşıkpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu.

E.S'nin kullandığı araçta arama yapan ekipler, yolcu koltuğunun altında gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ile bagajda saklanmış 4 şarjör ve 91 fişek buldu.

Kaçak silah ticaretinde kullanılacağı belirlenen tabancalar, şarjör ve fişeklere el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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