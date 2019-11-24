Kırşehir'de 2. Mucur Çalıştayı yapıldı

24.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:18

Mucurlular Derneğince, kalkınma ve geliştirme stratejilerinin belirlenmesi, ortak aklın oluşması amacıyla 2. Mucur Çalıştayı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Vali İbrahim Akın, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çalıştay düzenlenerek, yeni projeler ve fikirler hazırlandığını kaydetti.

Mucur'un tarım, hayvancılık ve un fabrikaları ile kentin ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurgulan Akın, "Ülkemizin örnek yatırımlarından biri olan rüzgar enerjisi santrali de Mucur ilçemizdedir. Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yeraltı şehirleri ve tuz mağarası ile turizme konu olacak varlıklara sahip. Yamula Barajı ve Seyfe Sulaması Projesinin tamamlanmasıyla Mucur ve Boztepe ilçeleri dahilindeki 65 bin hektar alan sulu tarıma açılacak. Çiftçimiz daha rahat üretim yapacak. Mucur'un bu denli önemli kazanımları varken ve artarak devam ederken çalıştaydan çıkacak kararları önemsiyoruz. Bölgenin gelişmesi ve ilerlemesi için ortaya konulacak görüş ve fikirler yol gösterici olacak." ifadelerini kullandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ve Mucurlular Derneği Başkanı İzzet Güner de konuşma yaptı.

Çalıştayda ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar ve projeler değerlendirildi.

Programa daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA