Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede
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Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede

03.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:26
Kırşehir'de 2 gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli adliyede

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bayramözü köyünde O.Ç. (25) ve V.İ'nin (24) tabancayla öldürüldükten sonra Dağbaşı mevkisinde çukura gömülmesiyle ilgili yakalanan zanlılar V.İ, K.İ, R.İ, R.İ, R.İ, B.İ, H.S. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Olay

Dün, O.Ç'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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