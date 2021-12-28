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Kırşehir'de 2 bin AFAD gönüllüsü bulunuyor

Kırşehir'de 2 bin AFAD gönüllüsü bulunuyor
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde yaklaşık 2 bin AFAD gönüllüsü bulunduğunu belirtti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde yaklaşık 2 bin AFAD gönüllüsü bulunduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen AFAD Gönüllülük Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen AFAD Gönüllülük Projesi'nin toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Gönüllülük faaliyetlerinin insanlar arasındaki iletişimin gelişmesinde ve toplumsal farkındalığın artmasında önemli bir etken olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Özellikle afet konusunda gönüllü olmak, zor durumdaki insanlara el uzatarak hayatını kurtarmak, yaralarını sarmak karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Bu amaçla devletimiz, toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla AFAD Gönüllük Projesi'ni hayata koymuştur. Proje kapsamında verilen eğitim uygulamalarıyla AFAD gönüllüleri eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir."

Kırşehir'de 2 bin civarında AFAD gönüllüsü bulunduğunu aktaran Vali Akın, "2021 yılında ülkemizin değişik bölgelerinde gerçekleşen sel, yangın, heyelan ve deprem afetlerinde gönüllülerimiz aktif rol almıştır." ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllülerine kimlik kartlarının verildiği toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar da kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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