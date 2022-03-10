Kırşehir'de 2 bin 525 kişi temel AFAD gönüllüsü oldu - Haberler

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Kırşehir'de 2 bin 525 kişi temel AFAD gönüllüsü oldu

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de 2 bin 525 kişi temel AFAD gönüllüsü oldu

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü İbrahim Avşar, il genelinde 2 bin 525 kişinin temel AFAD gönüllüsü olduğunu belirtti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürü İbrahim Avşar, il genelinde 2 bin 525 kişinin temel AFAD gönüllüsü olduğunu belirtti.

Avşar, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında merkez ve ilçelerde toplumun tüm kesimlerini içine alan afet farkındalık eğitimleri düzenlendiğini, 197 bin 200 kişiye ulaşıldığını anımsattı.

AFAD Acil Mobil Uygulaması'nın tanıtımına devam ettiklerini vurgulayan Avşar, gönüllülerinin sayısının da her geçen gün arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında ilimizde toplam 2 bin 525 kişi temel AFAD gönüllüsü olmuştur. 40 destek AFAD gönüllümüz bulunmaktadır. 60 kişinin destek AFAD gönüllüsü eğitimleri devam etmektedir. Eğitimler yangın, ilkyardım, psikososyal destek eğitimi, çadır kurma, doğada arama kurtarma başlıklarında sürmektedir."

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, Türkiye, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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