Kırşehir'de 2 bin 128 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kırşehir'de 2 bin 128 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de 2 bin 128 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de aracında 2 bin 128 sentetik ecza hap bulunan zanlı tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de aracında 2 bin 128 sentetik ecza hap bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Kayseri kara yolunda bir araca operasyon düzenledi.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 128 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü O.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir'de 2 bin 128 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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