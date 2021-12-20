Kırşehir'de 2 bin 128 adet hap ele geçirdi - Haberler
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Kırşehir'de 2 bin 128 adet hap ele geçirdi

Kırşehir'de 2 bin 128 adet hap ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 128 adet hap ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 bin 128 adet hap ele geçirildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri; yeni yıl öncesi uyuşturucu madde operasyonu düzenledi. Yapılan teknik takip sonrası Ankara - Kayseri kara yolu üzerinde durdurulan bir araçtan 38 kutu halinde 300 miligramlık sentetik ecza hapları ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.K.'yi takibe alan polis, Ankara - Kayseri kara yolu üzerinde aracı durdurdu. O.K.,'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada; 2 bin 128 adet 300 miligram sentetik ecza adı verilen haplar ele geçirildi.

O.K. ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de 2 bin 128 adet hap ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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