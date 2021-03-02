Kırşehir'de 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Kırşehir'de 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

02.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:05
Kırşehir'de 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Yenice Mahallesi'ndeki iki apartmanda yaşayan bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun karantina kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "2 Mart 2021 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, ilimiz Yenice Mahallesi'nde bulunan iki apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın yapılan kontrollerinde mutant Kovid-19 vakasına rastlanılması ve bu vatandaşlarla temaslı şahısların bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, bahse konu apartmanlarda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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