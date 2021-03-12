Kırşehir'de 190 sığınmacı aileye barınma ve ısınma malzemesi dağıtıldı

Kırşehir'de Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 190 aileye barınma ve ısınma malzemeleri dağıtıldığı bildirildi.

Afganistanlılar Himaye Derneği Başkanı Rabia Habibullah, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile daha iyi mücadele edilmesi amacıyla Kırşehir'deki sığınmacı aileler için barınma ve ısınma malzemeleri gönderildiğini ifade etti.

Teslim alınan malzemelerin 190 aileye ulaştırıldığını belirten Habibullah, derneğin bu konuda aracılık yaptığını ve sıkıntı yaşayanlara yardımcı olduğunu aktardı.

Soğuk kış günlerinde ailelerin önemli bir gereksinimlerini gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Habibullah, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Kırşehir'deki sığınmacı ailelere dağıtılmak üzere barınma ve ısınma malzemeleri gönderildi. 300 battaniye, 125 sünger döşek, 200 yatak çarşafı, 100 elektrikli soba ailelere teslim edildi. Kentteki Afganistan, İran, Irak, Suriye uyruklu sığınmacılar olmak üzere 190 aileye bunları paketler halinde dağıttık. Maddi zorluk çeken, ihtiyaç sahibi Afganistanlılar başta olmak üzere, sığınmacı ailelere destek olmaya, yardımları onlara ulaştırmaya gayret ediyoruz."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız