Kırşehir'de 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldı - Haberler
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Kırşehir'de 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldı

Kırşehir'de 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi.

ÇİÇEKDAĞI, KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerinde ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Köylerde 36 iş makinesi ve 79 personel ile karla mücadele çalışması yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, karla kaplanan yolların kısa sürede temizlendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve tüm ilçelerde 190 köyde karla mücadele çalışması yapıldığını aktardı.

Yılmaz, "Köy yollarımız ulaşımda herhangi bir sıkıntı oluşturmaması için açılmıştır. Bu çalışmalarda çok önemli herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmamıştır. Bazı yolda kalan vatandaşlarımıza yardım edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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