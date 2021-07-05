Kırşehir'de 188 proje yatırım programlarında yer aldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl yatırımcı kuruluşlarca uygulanmak üzere 188 projenin programlarda yer aldığını söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl yatırımcı kuruluşlarca uygulanmak üzere 188 projenin programlarda yer aldığını söyledi.

Akın, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 3. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl ki yatırım programlarında yer alan projelerin parasal değerinin 3 milyar 208 milyon lira olduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 238 milyon lira harcandığını vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"2021 yılında yatırımcı kuruluşlarca 188 proje uygulanmak üzere programlarda yer almaktadır. Projelere bu yıl için toplam 498 milyon 997 bin lira ödenek ayrılmıştır. İlimizdeki bu projelerin 46'sını tarımsal, 18'ini eğitim, 21'ini ulaştırma, 13'ünü sağlık, 2'sini enerji ve 88'ini ise diğer kamu hizmetleri yatırımları oluşturmaktadır. "

Vali Akın'ın konuşmasının ardından Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi başta olmak üzere kurumların projeleri ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız