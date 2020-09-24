Kırşehir'de 17 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı
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Kırşehir'de 17 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

24.09.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:23
Kırşehir'de 17 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

Kırşehir'de, korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayan 17 kişi daha Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kırşehir'de, korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayan 17 kişi daha Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) yurduna yerleştirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında karantina kurallarına uymayarak dışarı çıktığı polis ve sağlık ekiplerince tespit edilen 17 kişi KYK bağlı yurda yerleştirildi. Yurtta kurallara uymayan kişiler ile birlikte aile fertlerinden herhangi birinde virüs vakası olan ve kalacak yeri olmayan kişilerde korunma talebi ile kalıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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