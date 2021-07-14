Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajları

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatarak, darbe girişimini ve FETÖ'yü bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

Şehitleri rahmetle andığını belirten Ekicioğlu, gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal da milletin 15 Temmuz'da bir kahramanlık destanı yazdığını, cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle, bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bahamettin Öztürk de hain darbe girişiminde bulunanları ve yaşananları asla unutmayarak, buna karşı mücadelede aynı özveriyi gelecek kuşaklara aktarmanın bir görev olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız