Kırşehir'de 15 dönüm arpa tarlası yandı Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Kabaklı köyünde arpa tarlasında çıkan yangında 15 dönüm ekili alan zarar gördü.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Kabaklı köyünde arpa tarlasında çıkan yangında 15 dönüm ekili alan zarar gördü.

Arpa tarlasının yandığını gören çevredekiler, Çiçekdağı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çiftçilerin de yardımıyla yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında 15 dönümdeki arpa zarar gördü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA