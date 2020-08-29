Kırşehir'de 134 koyun üreticisine destek sağlandı
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Kırşehir'de 134 koyun üreticisine destek sağlandı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, 2020 yılında 134 koyun yetiştiricisine 144 bin 720 lira destek sağlandığını bildirdi.

Kırşehir'de 134 koyun üreticisine destek sağlandı
29.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:45

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, 2020 yılında 134 koyun yetiştiricisine 144 bin 720 lira destek sağlandığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'de koyun ırkının geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması için damızlık dağıtımına devam edildiğini belirtti.

Kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında yapılan çalışmalarla son yıllarda koyunculuk alanında önemli gelişimler sağlandığını vurgulayan Şahin, kentin farklı bölgelerinde üreticiler sayesinde hayvan sayısında ciddi artış görüldüğünü anımsattı.

Şahin, 2020 yılı itibarıyla kent genelinde toplamda 252 bin 725 koyun mevcudunun bulunduğunu, Bakanlığın verdiği destek ve teşviklerle koyunculuk sektörünün sürekli gelişerek ciddi sayılara ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca 'Koyun ve Keçilerde Verimliliğin Artırılması Projesi' kapsamında ilimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Akkaraman ırkının korunması, yetiştiricilerimizin elinde bulunan koyun sürülerine, yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla, et ve süt verimliliğinin artırılarak yetiştiricilerimize ekonomik katkı sağlanması, kan değişiminin sağlanarak, işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılından 2020 yılına kadar toplam 490 yetiştiriciye damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilerek, 482 bin 600 lirada destek sağlanmıştır. 2020 yılında ise bu güne kadar 134 yetiştiriciye 144 bin 720 lira destek sağlanmıştır."

Kaynak: AA

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