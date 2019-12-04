Kırşehir'de 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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Kırşehir'de 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Kırşehir'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

04.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:22
Kırşehir'de 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

İl Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kırıkkale, Nevşehir, Adana, Kayseri ve Kırşehir'de "konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iş yeri ve ikametten hırsızlık" suçlarına karışan ve 2007'de Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesince 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarpıtırılan firari hükümlü A.Ç'nin, Kırşehir'de olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları hükümlüyü, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir ikamete düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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