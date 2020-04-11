Kırşehir'de 12 daireli bina karantinaya alındı
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Kırşehir, Güncel

Kırşehir'de 12 daireli bina karantinaya alındı

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 12 daireli bir binanın karantinaya alındığı bildirildi.

11.04.2020 03:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:20
Kırşehir'de 12 daireli bina karantinaya alındı

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 12 daireli bir binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Medrese Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, binada temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz Merkez Medrese Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

Tedbirler kapsamında kent merkezindeki 6 katlı ve 12 daireli binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

Kırşehir'de daha önce de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez Kervansaray Mahallesi'ndeki 80 daireli 2 binanın olduğu site ile Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyündeki bir mahalle karantinaya alınmıştı.

Kırşehir'de 12 daireli bina karantinaya alındı

Kaynak: AA

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