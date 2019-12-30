Kırşehir'de 112, 2019 yılında 29 bin 517 vakaya müdahale etti
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Kırşehir'de 112, 2019 yılında 29 bin 517 vakaya müdahale etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 112, 2019 yılında 29 bin 517 vakaya müdahale etti.

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:51
Kırşehir'de 112, 2019 yılında 29 bin 517 vakaya müdahale etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 112, 2019 yılında 29 bin 517 vakaya müdahale etti.


Bir yılda bin 735 trafik kazasına müdahalede bulunan 112 ekipleri, 616 şehir dışı göreve katıldı.


Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Şube Birimi tarafından edinilen bilgiye göre Kırşehir'de 112 biriminin bir yıllık karnesi şöyle; "Bin 735 yaralamalı trafik kazası, 454 sağlık tedbiri görevi, 102 yaralanma olayı, 23 yangın sonrası müdahale, 72 iş kazası, 26 bin 515 medikal müdahale." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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