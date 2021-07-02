Kırşehir'de 1106 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Kırşehir'de 1106 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırşehir'de 1106 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1106 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1106 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kaman kara yolu Karakaya kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 1106 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Araçtaki D.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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