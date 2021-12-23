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Kırşehir'de 11 hekim göreve başlayacak

Kırşehir'de 11 hekim göreve başlayacak
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'deki sağlık tesislerine 11 yeni hekim kadrosu ihdas edildiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki sağlık tesislerine 11 yeni hekim kadrosu ihdas edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı sağlık tesislerine 102'nci devlet hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında 8 uzman, 3 tabip olmak üzere 11 hekim kadrosu ihdas edildiği belirtildi.

Atamaların aralık ayı içerisinde gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, hekimlerin Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kaman ve Mucur Devlet Hastaneleri ile İl Ambulans Servisi'nde görev yapacağı kaydedildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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