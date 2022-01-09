Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan, mesajında, basın emekçilerinin, canları pahasına da olsa zor ve riskli şartlar altında görevlerini icra ederek tarafsız ve şeffaf bir şekilde yayın yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Basın mensuplarının dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylara, gelişmelere halkın anında ve doğru şekilde ulaşması için çalıştıklarını vurgulayan İlhan, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını bildirdi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu da basının vatandaşın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olarak çağdaş demokrasilerin en temel unsurlarından birisi olduğunu anımsattı.

Basının görev ve sorumluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünün, ifade hürriyetinin korunmasının gerektiğine vurgu yapan Ekicioğlu, "Basınımızın görevini yaparken, hukukun evrensel standartlarından sapmaması, her şart altında toplum yararını gözetmesi, kişi haklarına ve özel hayata saygıyı üstün tutması, bireylerin doğru, sağlıklı haber alma ve bilgi edinmesini sağlama ilkesinden ödün vermemesi önemli bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Seher Ünsal ise basının meslek ilkelerini ve milletin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasiye katkıda bulunmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.

Özellikle zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakarca gayret ortaya koyan basın mensuplarına takdir ve teşekkürlerini ileten Ünsal, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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