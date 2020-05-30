Kırşehir'de 1 köye 'koronavirüs' karantinası KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 70 haneli Asmakaradam köyü karantinaya alındı.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 70 haneli Asmakaradam köyü karantinaya alındı.

Mucur'un Asmakaradam köyünde oturan bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi olan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 70 haneli Asmakaradam köyü karantina altına alındı. Köyün çevresinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, giriş- çıkışları kapattı. Köyde yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Kaynak: DHA