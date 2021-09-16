Kırşehir Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kırşehir Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

Kırşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanırken, kuyumculuk yapan bir esnaf da işyerine 'Bereketinle Gel Erdoğan' pankartı astı.

Kırşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanırken, kuyumculuk yapan bir esnaf da işyerine 'Bereketinle Gel Erdoğan' pankartı astı.

Cacabey Meydanızeu bulunan iş yerine giydirme yapan esnaf Aydın Durukan, "Halk ve Ahi Esnafı diliyle, Cumhurbaşkanımıza 'hoş geldin' dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bereketi ile geldiğine inanıyoruz. Bereketin geldiğini de Kırşehir'de gördük yağış başladı" dedi. Ahi esnafının iş yerini besmele ve dua ile açtığını aktaran Durukan, "Ahi Esnafı, besmele ile dükkanını açar. Esnaf olarak en büyük sıkıntımız Cumhurbaşkanımızdan ise talebimiz kuyumculuk alanında düşen taksit sayısının arttırılması. Tek taş, pırlanta ve altın reyonunun taksit sayısının arttırılması. Yapılabiliyorsa Kırşehir'e de bir şehir hastanesi talebimiz var" diye konuştu.

34. Ahilik Haftası devlet töreni hazırlıkları ise şehirde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi kent bayram havasında süslendi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranını paylaştı

 Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler

Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Demet Akalın Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:33:59. #1.12#