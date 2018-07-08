Kırşehir Çodem Yıl Sonu Sergisi Açtı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, Kırşehir Çocuk Destek Merkezinde (ÇODEM) düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir ÇODEM tarafından düzenlenen sergiyle merkeze devam eden çocukların yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar beğeniye sunuldu.

Serginin açılışını yapan Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, çocukların yapmış olduğu bu tür sosyal etkinliklerin çocukların hayata hazırlanmasında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Devlet koruması altındaki çocuklara her türlü desteğin verildiğini dile getiren Akın, "Devletimizin bizlere verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın gayretinde olacağız. Kimsesiz çocuklarımızla sık sık bir araya gelerek yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek istiyoruz. Çocuklarımız, kaldıkları kurumlarda çeşitli kurslar alarak sosyalleşiyor ve geleceğe hazırlanıyorlar. Bu sergiyi hazırlayan çocuklarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Akın ve protokol üyelerinin eşleri, sergi açılışında, merkezde düzenlenen el sanatları, müzik, resim, dikiş-nakış, keçe ve ahşap boyama kurslarına katılan çocuklara sertifikalarını da verdi.

Sergi açılışına Cumhuriyet Başsavcısı eşi Güngör Bilgin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü eşi Kadriye Karakaya, Vali Yardımcısı eşi Şeyma Yıldız, İl Emniyet Müdürü eşi Kezban Akyüz, kurum yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.