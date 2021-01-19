Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nın, şap hastalığı nedeniyle tedbir olarak kapatıldığı bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Sıdıklı Darboğaz köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı ve Aksaray'da şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbir alındığı belirtildi.

Sektör temsilcileri, tüccar ve yetiştiricilerin olumsuz etkilenmemesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, Kırşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca tedbir amaçlı canlı hayvan pazarının ikinci emre kadar kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şap hastalığıyla karşılaşılması durumunda hayvan yetiştiricilerinin uygulayacağı tedbirlerle ilgili de bilgi verildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırşehir büyük ve küçükbaş hayvan alım ticaretinin yoğun olduğu illerden birisi. Aksaray'da şap hastalığı görülmesi nedeniyle ilimizde bir sıkıntıya yol açmaması için canlı hayvan pazarının faaliyeti komisyon marifetiyle geçici süreyle durduruldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız