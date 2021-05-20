Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı "kademeli normalleşme" sonrasında yeniden açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde faaliyetine ara verilen Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı, kontrollü normalleşme ile yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde faaliyetine ara verilen Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı, kontrollü normalleşme ile yeniden hizmet vermeye başladı.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, 10 bin büyükbaş ve 20 bin küçükbaş hayvan kapasiteli pazarın, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatıldığı hatırlatıldı.

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle dünden itibaren Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nın yeniden faaliyetine başladığı vurgulanan açıklamada, her çarşamba günü 04.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceği aktarıldı.

Açıklamada, Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Konya, Adana, Erzurum, Sivas başta olmak üzere çevre illerden yoğun büyükbaş ve küçükbaş hayvan ticareti olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız