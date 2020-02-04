Kırşehir camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında
Haberler » Güncel » Kırşehir camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haber

Kırşehir camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasındaKırşehir'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

04.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:43
Kırşehir camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

Camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında

'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E. (54), tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yenice Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi'nde bulunan Saraycık Camisi'nin şadırvanındaki musluklar 6 ay içinde 3 kez çalındı. Cami imamı Musa Toklucu, bunun üzerine 2 ay önce cami girişine güvenlik kamerası taktırdı. Geçen 27 Ocak'ta caminin şadırvanında bulunan 5 musluk yine çalındı. İmam, durumu polise verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, muslukları çalan kişinin Y.E. olduğunu belirledi. Muslukları yerinden söküp cebine koyarken görüntüye yansıyan Y.E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kırşehir camide musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler