Kırşehir BOTAŞ çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD), Kırşehir BOTAŞ kompresör istasyonu çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD), Kırşehir BOTAŞ kompresör istasyonu çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesi nedeniyle afetlere karşı bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

BOTAŞ çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen çevrimiçi afet farkındalık eğitiminde, afetlerle ilgili genel sunumun ardından AFAD Başkanlığınca hazırlanan deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklara ilişkin kamu spotunun izletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Afet farkındalık eğitiminde, iş yerlerine yönelik afete hazırlığın önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, arama kurtarma, yangın, çığ, heyelan, sel, sivil savunma, gönüllülük sistemi konuları katılımcılara anlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner