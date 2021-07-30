Kırşehir BOTAŞ çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir BOTAŞ çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir BOTAŞ çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD), Kırşehir BOTAŞ kompresör istasyonu çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD), Kırşehir BOTAŞ kompresör istasyonu çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesi nedeniyle afetlere karşı bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

BOTAŞ çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen çevrimiçi afet farkındalık eğitiminde, afetlerle ilgili genel sunumun ardından AFAD Başkanlığınca hazırlanan deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklara ilişkin kamu spotunun izletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Afet farkındalık eğitiminde, iş yerlerine yönelik afete hazırlığın önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, arama kurtarma, yangın, çığ, heyelan, sel, sivil savunma, gönüllülük sistemi konuları katılımcılara anlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Aleyna Tilki Çağatay Akman Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Diego Aytaç Kara Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir BOTAŞ çalışanlarına çevrimiçi afet farkındalık eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 16:51:37. #1.13#

title