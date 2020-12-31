Kırşehir Belediyespor yönetimi Serik Belediyespor maçında yaşanan gerginliği kınadı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un yönetimi, Antalya'da oynanan Serik Belediyespor maçında çıkan gerginliği kınadı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dünkü Serik Belediyespor-Kırşehir Belediyespor maçında yaşanan olayların sportmenliğe ve centilmenliğe sığmadığı ifade edildi.

Karşılaşmayı Serik Belediyespor'un 2-1 kazanmasına rağmen maçın bitimiyle Kırşehir Belediyespor futbolcularına saldırı yapıldığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maç bitimine müteakip oyuncularımız soyunma odasına giderken başta Ahmet Sabri Fener olmak üzere bir çok oyuncumuza ev sahibi takım oyuncu, yönetici ve taraftarlarınca saldırıda bulunulmuştur. Bununla da yetinmeyip soyunma odasını da basmışlar, odaya zarar verip oyuncularımızı da darbetmişlerdir. Olayda suçlu olan taraf Serik Belediyespor oyuncuları olmasına rağmen takımlarının resmi sitelerinde sanki suçlu bizim oyuncularımızmış gibi algı yapmaya çalışılmaktadır."

Olay ile ilgili görüntülerin mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu olay kesinlikle kabul edilemez. Spora, centilmenliğe ve ev sahipliğine asla yakışmayan bu olayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner