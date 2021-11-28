Kırşehir Belediyespor, üst sıraları hedefliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un basın sözcüsü Battal Çelik, Ankara Demirspor ile oynadıkları maçta verilen mücadeleden memnun olduklarını ve ilerleyen haftalarda üst sıralarda olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, Kırşehir Belediyespor'un sahasında oynadığı Ankara Demirspor maçındaki performansından dolayı takımı tebrik ettiğini belirtti.

Kırşehir Belediyespor'un lig başlarken belirledikleri hedeflerinin şu an uzağında olduğunu ancak takımdaki birlik ve beraberliğin sürdürülerek galibiyet serisi yakalamak istediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ankara Demirspor ile oynadığımız maçın 15. dakikasından sonra neredeyse maç bitimine kadar tek kale oynadık. Yoğun tempo ve istekli oyunumuza rağmen 1-1 berabere kalarak, maçtan maalesef bir puan aldık. Maçta şans yanımızda değildi. Diğer taraftan da yediğimiz gol öncesi ofsayt vardı, ofsayt verilmeyip pozisyonun devam ettirilmesiyle maalesef gol yedik. Bazen çok iyi oynuyoruz ama hak etmediğimiz şekilde puanlar kaybediyoruz. Ne yazık ki bunlar futbolun içinde var. Takımın oynadığı oyundan son derece memnunuz. Takımda birlik ve beraberliğin sürmesi için çalışıyoruz. İlerleyen haftalarda takımımızın layık olduğu yere geleceğinden kimsenin endişesi olmasın. Galibiyet serisi yakalayarak, en kısa sürede üst sıralara geleceğiz."

AA / Serkan Güner - Spor Haberleri

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