Kırşehir Belediyespor üst sıradaki yerini korumak istiyor - Haberler
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Kırşehir Belediyespor üst sıradaki yerini korumak istiyor

AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediyespor üst sıradaki yerini korumak istiyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un maç eksiği ve averajla 3. sırada yer aldığını, dün deplasmanda ligin tecrübeli takımı Bucaspor 1928'i 1-0 yendiklerini anımsattı.

Bucaspor 1928 karşısında maç boyunca üstün oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını aktaran Çelik, karşılaşma boyunca mücadeleyi bırakmadıklarını belirtti.

Kırşehir Belediyespor taraftarlarının takıma güvenmelerini ve sahip çıkmalarını isteyen Çelik, şunları kaydetti:

"Takımımız aldığı galibiyetler ve istekli oyunuyla çok daha iyi yerlerde olacaktır. Çok uzun bir araştırma sonucu oluşturduğumuz bu kadroya güvenimiz sonsuzdur. Her geçen gün daha da iyi olacağız. Hafta içi 1922 Konyaspor ile kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçı da kazanıp ard arda puanlar alarak, üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Ligde hiç kolay maç yok. Bir maç kaybetmeyle hiçbir şey bitmiş olmaz, aynı şekilde 4 maçta 3 galibiyette bizleri rehavete asla sokmayacaktır."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri
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