Kırşehir Belediyespor'un transfer çalışmaları

21.08.2019 14:04

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kırşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Orduspor ve Zonguldak Kömürspor formaları giyen Turan Yılmaz ile Kastamonuspor ve Giresunspor'da futbol oynayan Oğuzhan Öztürk'ü transfer etti.

Futbolcular Yılmaz ve Öztürk, Kırşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Oktay Uğurlu ile sözleşmeye imza attı.

Kırşehir Belediyespor, kısa süre önce 8 futbolcuyu daha kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA