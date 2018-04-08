Kırşehir Belediyespor, Tff 3. Lig'e Yükselmek İçin Play-off Maçı Oynamaya Hak Kazandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 6. Grup'ta, Kırşehir Belediyespor, Devrek Belediyesopor'u 2-0 yendi.

Ahi Stadyumu'nda oynanan maçta, Kırşehir Belediyespor 41. dakikada Çağdaş Topal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında Kırşehir Belediyespor'dan Ayvaz Koç'un 66. dakika attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Başka gol olmayınca, maç 2-0 Kırşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Kırşehir Belediyespor bu galibiyetle ligi grubunda 57 puanla şampiyon tamamladı ve TFF 3. Lig'e yükselmek için play-off maçı oynamaya hak kazandı.

Karşılaşmayı, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin ile çok sayıda taraftar izledi.

Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin, maç sonunda yaptığı açıklamada, kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür etti.