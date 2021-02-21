Kırşehir Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu maçına odaklandı

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'taki Tarsus İdman Yurdu ile oynayacakları maçın hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Çok önemli maçların oynanacağı bir periyoda girdiklerine dikkati çeken Çelik, çok kaliteli ve mütevazi bir ekiple çalıştıklarını, herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Ligin en az gol yiyen takımı ve sıralamada üçüncü sırada olduklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 maç çok kritik, bu maçlara çok iyi bir şekil de hazırlanıp, kayıpsız atlatmalıyız. Zor şartlarda ve kıt imkanlarla büyük başarılar elde ediyor takımız. Takımımıza sahip çıkarak, daha büyük başarılar elde edeceğiz. Yoğun şekilde gelecek maçımıza hazırlanıyoruz. Önümüzde Tarsus İdman Yurdu deplasmanı var bu takım ligin orta sıralarında rahat bir durumdadır. Son 5 maçlarında 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Genç ve çok koşan bir rakiple deplasmanda karşılaşacağız. Sarı kart cezalısı Ali Küçük dışında cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Kalecimiz Sabri'nin küçük bir sakatlığı var umarım o da maç gününe yetişecektir. Moralimizi yüksek tutup bu maçı kazanmalıyız. Bunu yapacak güç ve kaliteye sahibiz. Takımımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner