Kırşehir Belediyespor, Pazarspor maçında 3 puan hedefliyor
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Kırşehir Belediyespor, Pazarspor maçında 3 puan hedefliyor

13.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:54
Kırşehir Belediyespor, Pazarspor maçında 3 puan hedefliyor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un basın sözcüsü Battal Çelik, yarın Pazarspor ile yapacakları maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını bildirdi.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'un basın sözcüsü Battal Çelik, yarın Pazarspor ile yapacakları maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda aldıkları mağlubiyetleri telafi etmeye çalıştıklarını, Van Spor maçındaki galibiyetin bunun başlangıcı olduğunu belirtti.

Yarın Pazarspor ile yapacakları maça mutlak 3 puan parolası ile çıkacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Takımın moral ve motivasyonu son maçtaki galibiyetin ardından daha da üst düzeye çıktı. Dolayısıyla Pazarspor maçını da kazanacağımıza inanıyoruz. Takımımız, bu maçı kazabilecek güç ve oyuncu kalitesine sahip. Bu maçı kazanmamız halinde Sakaryaspor maçına müthiş bir moralle çıkacağız. Takımımıza güveniyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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