Kırşehir Belediyespor özel maçlarla lige hazırlanıyor

20.08.2019 14:28

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor, lige yaptığı özel maçlarla hazırlanıyor.

TFF 3. Lig'de grubunu şampiyon olarak tamamlayıp, 2. Lige yükselen ve bu yıl kırmızı grupta güçlü takımlarla mücadele edecek olan Kırşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçlar yapıyor.

Yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 6 hazırlık maçından 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Kaynak: AA