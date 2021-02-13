Kırşehir Belediyespor, Konya deplasmanında
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Kırşehir Belediyespor, Konya deplasmanında

13.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:12
Kırşehir Belediyespor, Konya deplasmanında

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, 4 haftadır gol yemediklerini, grubun en az gol yiyen takımlarından olduklarını ve bu başarıyı devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, 4 haftadır gol yemediklerini, grubun en az gol yiyen takımlarından olduklarını ve bu başarıyı devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un her geçen gün daha iyi oynadığını, emin adımlarla hedeflerine ilerlediğini belirtti.

Teknik ekip ve oyuncuları, gayret ve isteklerinden dolayı kutlayan Çelik, yarın oynanacak Karatay Termal 1922 Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini aktardı.

Karatay Termal 1922 Konyaspor'un, sahasında etkili oynadığını ve genç bir kadroları bulunduğunu, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Lig boyunca rakibimize göre, bizim aldığımız galibiyet sayılarından ciddi üstünlüğümüz bulunuyor. Rakibimiz 15. sırada biz de 3. sıradayız. Ligin ikinci devresinde yenilmediğimiz gibi son 4 maçta gol de yemedik. İnşallah bu iyi gidişatımızı yarınki maçta da göstereceğiz. Kart cezalısı oyuncularımız var, takım kaptanlarımızdan Volkan Altınsoy ise hocamızın şans vermesi durumunda kadroda yerini alacak. Takımımız son günlerde yoğun şekilde bu maça hazırlandı. İnanıyor ve güveniyoruz, bu maçı da kazanacağız, zirve yarışını bırakmayacağız. Ligde play off ve şampiyonluk için bu maç çok daha fazla önem kazandı. Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibimize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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