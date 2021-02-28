Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor maçına hazırlanıyor
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Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor maçına hazırlanıyor

28.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:12
Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor maçına hazırlanıyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Kırklarelispor maçını mutlak surette kazanmak istediklerini bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Kırklarelispor maçını mutlak surette kazanmak istediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un geçen hafta Tarsus İdman Yurdu'na yenildiğini hatırlattı.

Tarsus İdman Yurdu maçında iki futbolcunun gördükleri kartlar nedeniyle hafta içinde oynanacak Kırklarelispor maçında cezalı duruma düştüklerini aktaran Çelik, ligdeki maçlarda sürpriz sonuçlar alındığını ifade etti.

Kırşehir Belediyespor'un mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ligde 13 karşılaşma var ve bunlardan 6'sını içeride 7'sini deplasmanda oynayacağız. Tarsus İdman Yurdu maçı öncesinde de 3 maçın çok kritik olduğunu söylüyorduk. Bu maçlardan birini maalesef kaybettik. Kalan Kırklarelispor ve sonrasında Vanspor maçında en az 4 puan almamız şart oldu. Takımımıza her zamankinden daha fazla destek olmalıyız. Bu maça çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kırklarelispor maçı, ligin en az gol yiyen iki takımının karşılaşması olacak, maçı mutlak surette kazanmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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