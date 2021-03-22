Kırşehir Belediyespor, Karacabey Belediyespor maçından galibiyet bekliyor
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Kırşehir Belediyespor, Karacabey Belediyespor maçından galibiyet bekliyor

22.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:04
Kırşehir Belediyespor, Karacabey Belediyespor maçından galibiyet bekliyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, kadro kalitesi ve oyun anlayışı anlamında Karacabey Belediyespor'u yenecek güç ve kaliteye sahip olduklarını bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, kadro kalitesi ve oyun anlayışı anlamında Karacabey Belediyespor'u yenecek güç ve kaliteye sahip olduklarını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un, Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen beraberlikle ayrıldığını anımsattı.

Deplasmanda alınan 1 puanın Kırşehir Belediyespor'u play off potası içinde tuttuğunu, Ahi Stadyumu'nda oynanacak Karacabey Belediyespor karşılaşmasının ise çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Karacabey Belediyespor son yaptığı maçta sahasında Bodrumsporu 2-1 yenmişti. Şu an ligde 40 puanları var. Oynadıkları son 5 karşılaşmada 3 galibiyet aldılar ve önemli bir çıkış yakaladılar. Play off için bizimle oynayacakları maç, onların belki de son şansları olacak. Bu nedenle bizim için zorlu geçecek bir müsabaka olacağı kesin. Kadro kalitesi ve oyun anlayışı anlamında Karacabey Belediyespor'u yenecek güç ve kaliteye sahibiz. Biz de oynadığımız son 3 maçta 7 puan aldık, bu maçı da kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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