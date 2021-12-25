Kırşehir Belediyespor ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Kırklarelispor ile oynayacakları maçı kazanıp ilk devreyi istedikleri sıralamada kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un ilk devrenin son maçında taraftarının önünde ligin güçlü takımlarından Kırklarelispor ile karşılaşacağını ifade etti.

Oynadıkları son 4 maçı kaybetmediklerini hatırlatan Çelik, Kırklarelispor'a karşı galip gelmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kırklarelispor'un dikkat edilmesi gereken, mücadeleci ve hızlı atağa çıkan bir takım olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Rakibimiz şu an ligde 23 puanla 6. sırada. Bu maçı kazanmamız halinde Kırklarelispor'un üzerinde devreyi tamamlamış olacağız. Takımımızda moraller yüksek, bir oyuncumuz haricinde eksik ve cezalı oyuncumuz bulunmuyor. Taraftarlarımızın da desteği ile inşallah bu maçı kazanıp ilk devreyi istediğimiz sıralamada kapatırız. Ancak kolay bir maç olmayacağı kesin. Burada taraftarlarımıza çok iş düşüyor, maç boyunca takımımızı desteklemeleri durumunda daha motive bir şekilde maçta üstünlük kurabiliriz."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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