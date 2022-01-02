Kırşehir Belediyespor, ikinci yarı öncesi 3 hazırlık maçı yapacak

ANTALYA (AA) - Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, ikinci devre önce Antalya'da kampa girdiklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un Antalya'daki kamp kapsamında 3 hazırlık maçı yapacağın ve 7 Ocak'ta kampın tamamlanacağını belirtti.

Ligin ilk devresini 22 puan ile 11. sırada tamamladıklarını, 10 puan daha fazla alabileceklerini ancak çeşitli şanssızlıklarla puan kayıpları yaşadıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Şuan puan sıralamasına baktığımızda bizim altımızda olan takımlara karşı 10 puandan fazlasını kaybettik. Bu da şuan ki konumumuzun aslında gerçek yerimizden uzak olduğunu gösteriyor. Ancak Play-Off hattı ile sadece 3 puan fark var. İkinci yarıda bu puan farkını kapatmak mümkün. Antalya kampında ikinci yarıdaki maçlar için yoğun bir tempoyla son sürat hazırlanıyoruz. Kamp dönemindeki 3 hazırlık maçıyla takımın durumunu da göreceğiz. Hocamız özellikle bu maçlarda ligde forma şansı bulamayan oyuncuları da görme şansı bulacak. İnşallah ilerleyen günlerde de takımın eksik noktalarına takviye yapmayı planlıyoruz. Böylelikle ikinci yarı daha iyi mücadele edip üst sıralardaki yerimizi almayı hedefliyoruz."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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