Kırşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
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Kırşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Kırşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, takımın kamp dönemi çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, takımın kamp dönemi çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Belediyespor olarak takımlarının 2. kamp dönemini 8 Ağustos itibarıyla tamamladıklarını, bu kampta 2 hazırlık maçı yaptıklarını belirtti.

Hazırlık maçlarında kadroda bulunan tüm oyunculara teknik direktörlerinin şans verdiğini anımsatan Çelik, takımın 3. kamp dönemine ise 12 Ağustos'ta Bolu'da başlayacağını kaydetti.

Yeni kamp döneminde de en az 3 hazırlık maçı daha yaparak sezona hazırlanacaklarını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıla oranla bu yıl kamp dönemine çok daha erken başladık ve bu durum lige hazır olma anlamında çok önemli olacak. Teknik direktörümüz ve ekibi, koordineli bir şekilde çok iyi çalışmalar yürütüyor. Takımımızı lige hazır hale getirme anlamında önemli mesafeler alıyoruz. Liglerin başlamasına neredeyse kısa bir zaman var, bu zamanı da çok iyi değerlendirip lige hazır hale geleceğiz. Bolu kampı sonrası takımın durumuna bakacağız, eksik veya yetersiz bölgeler olursa bir iki takviye daha yapabiliriz. Bolu kamp döneminin takımımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah sakatlıkların olmadığı keyifli ve başarılı bir kamp dönemi geçiririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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