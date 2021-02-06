Kırşehir Belediyespor, GMG Kastamonuspor maçından galibiyet bekliyor
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Kırşehir Belediyespor, GMG Kastamonuspor maçından galibiyet bekliyor

06.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:44
Kırşehir Belediyespor, GMG Kastamonuspor maçından galibiyet bekliyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, GMG Kastamonuspor maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, GMG Kastamonuspor maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un hafta içi oynanan Etimesgut Belediyespor maçında berabere kaldığını anımsatarak, yarın galip gelmek istediklerini belirtti.

Etimesgut Belediyespor maçında, oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini, maçı kazanma adına pozisyonlardan yararlanamadıklarını aktaran Çelik, ligin alt sırasında da iyi mücadele eden takımlar bulunduğunu belirtti.

Ligde tüm takımların puan ya da puanlar alma adına sahada ne gerekiyorsa yaptığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Takımımız her geçen gün daha iyi oluyor ve olacak. Göze hoş gelen seyir zevki yüksek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. GMG Kastamonuspor maçından galip ayrılarak, puanımızı ve rakiplerimizle puan farkını arttırarak, çıkışa geçmek istiyoruz. Daha ligde 17 maç daha var, her şey olabilir. Son 3 maçtır gol yemiyoruz ve 7 puan aldık. İyi bir sezon geçiriyoruz. Yarın rakibimizi yenerek, başarılarımızı devam ettireceğiz, takımımıza güvenimiz tam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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