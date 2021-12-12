Kırşehir Belediyespor, galibiyet hasretini sonlandırdı

KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, ligin 17. haftasında sahasında Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek 7 hafta sonra galip geldi.

Kulüp Basın Sözcüsü Battal Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlı imkanlarla kurulan bir takım olduklarını ve ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Taraftarın takım için itici kuvvet olduğunu, herkesin desteğini beklediklerini aktaran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi saha ve taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıktık. 7 haftadır galip gelememenin vermiş olduğu stres ve baskı ile maça çıktık. Arka arkaya puan kayıplarının ardından kendi evimizde oynadığımız maçta 3 puan aldık. Maçta rakibin baskısına rağmen hakimiyeti elimize aldık ve maç bitene kadar üstün oyunumuz devam etti, 2-0 kazandık. Gollerin haricinde neredeyse 4-5 net pozisyon daha yakaladık ancak gole çeviremedik. Daha fazla puanlar ile üst sıralara yükselmek için taraftarlarımızın desteklerinin devam etmesini istiyor, takıma sahip çıkmalarını bekliyoruz. Teknik ekip başta olmak üzere oyuncularımızı bu güzel oyun ve sonuçtan dolayı kutluyorum."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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