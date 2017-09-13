Kırşehir Belediyespor'dan Vali Şentürk'e Ziyaret

Kırşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Necati Şentürk'ü ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Şentürk, her kentin üst liglerde temsil edilmesi gerektiğini ve bunun kentlere olumlu katkılarının olduğunu kaydetti.



Sporun kentlerin sosyal ve ekonomik yapısına katkılarının azımsanamayacak seviyede olduğunu hatırlatan Şentürk, "Kırşehir Belediyespor şehrimizi temsil eden futbol takımımızdır. Bu takımı olduğu yerden daha ileri seviyelere çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Valilik olarak şehrimizin takımına destek vermeye devam edeceğiz. Bizler kadar taraftarlarımızın da şehrin kulübüne destek olmaları gereklidir." ifadelerini kullandı.



Ziyarette Kulüp Başkanı Veli Şahin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.