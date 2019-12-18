Kırşehir Belediyespor'dan açıklama

18.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:28

Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün, TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesini ligin ikinci yarısında da başarıyla sürdüreceği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takıma yapılacak takviyelerle daha güçlü, hedefe odaklı bir Kırşehir Belediyespor'un izleneceği belirtildi.

Kırşehir Belediyespor'un bir kuruşuna dahi zarar gelmeyecek şekilde hesap verilebilir ve şeffaf anlayışla hareket edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda bazı kaynaklarda, yönetimimize ve kulübümüze yönelik mesnetsiz iddia ve iftiralar bulunmaktadır, bunları hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. İftira atarak haksızlık edenlere karşı yasal yollarla mücadele edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne geçtiğimiz zorlu süreci sizlerle paylaşmamamızın sebebi, taraftarların üzülmemesi, memleketin takımının derdiyle dertlenmemeleri içindir. Ancak bunu fırsat bilerek yalan ve iftira ile hakaret edenlere aman vermeyeceğiz. Bunu yaparken de esas işimiz olan Kırşehir Belediyespor'u ihmal etmeyeceğiz, daha çok çalışarak, daha fazla fedakarlık yaparak yolumuza devam edeceğiz. Kırşehir Belediyespor'un ligin ikinci yarısında daha başarılı bir sezon geçireceğinden hiç bir taraftarımızın şüphesi olmasın, herkesin desteğini bekliyoruz."

Kaynak: AA