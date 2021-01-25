Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışması
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Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışması

25.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:47
Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışması

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, 2 futbolcuya anlaştı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, 2 futbolcuya anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde daha başarılı sonuçlar alabilmek için takıma takviyelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kırşehir Belediyespor'un devre arasında futbolcular Eren Taşkın ve Bilal Özer ile anlaşmaya vardığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncularımız Bilal Gülden'i bonservisi ile birlikte Düzcespor'a, Muhammet Apuhan'ı Mardin Fosfatspor'a ve M. Fatih Bayat'ı da Fatsaspor'a kiralık olarak verdik. Taraftarlarımızın bizden beklentileri elbette yüksek ama şunu bilmelerini isteriz ki kulübümüzün hiçbir gelir kaynağı yok, tek destekçimiz Kırşehir Belediyesidir. Bu yüzden imkanlarımızın çok fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular da var ancak maliyetleri çok yüksek. Transfer sezonu devam ediyor, yeni oyuncular takımımıza katıldığında Kırşehir Belediyespor sevdalılarına bildireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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