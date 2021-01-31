Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

31.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:30
Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak geçen hafta Eren Taşkın ve Bilal Özer'in takıma dahil edildiği belirtildi.

Ligin ikinci devresinin yanı sıra, gelecek sezonun da takımının oluşturulması amacıyla transfer yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta yapılan iki transferin ardından, Ahmet Kutlu, Yüksel Çal ve Kazım Çelik ile anlaşmaya varılmıştır. Takımımıza katılan bu genç oyuncularımızla üzün süreli anlaşma yapılmıştır. Şimdiden gelecek yılın takım kadrosunu da oluşturma adına önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 8 ve 10 numara mevkilerini güçlendirmenin yanı sıra Ahmet Kutlu forvet, Yüksel Çal sol açık ve Kazım Çelik santrfor mevkiinde oynamaktadır. Bize sıfır maliyetli olan bu son alınan 3 oyuncumuzun uzun yıllar takımımıza katkı sağlayacağına eminiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Jason Statham Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Yangın Almanya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:36:42. #1.16#
title