Kırşehir Belediyespor'da SMS destek kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir Belediyespor'da SMS destek kampanyası

30.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:00
Kırşehir Belediyespor'da SMS destek kampanyası

Kırşehir Belediyespor, takıma destek olması amacıyla SMS destek kampanyası başlattı.

Kırşehir Belediyespor, takıma destek olması amacıyla SMS destek kampanyası başlattı.

Kırşehir Belediyespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden futbol takımının ligin ikinci yarısında aldığı galibiyetle 36 puanla 3. sırada yer aldığı anımsatıldı.

Futbol kulübünün maddi sorunlara rağmen azim, inanç ve mücadele ederek Kırşehir'in başarısı için çalıştığı aktarılan açıklamada, yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar ile kenetlenerek yeşil beyazlı ekibin şampiyonluğa ulaşması için giden yolda maddi imkansızlıkların giderilmesi için kampanya başlatıldığı ifade edildi.

Kırşehir Belediyespor'un üst lige çıkmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takıma katkı sağlanması amacıyla SMS destek kampanyası ile futbol severlerinden maddi kaynak sağlamalarını bekliyoruz. Şuan da Vodafone ile başlayan, yakın zamanda tüm operatörleri kapsayacak kampanyamıza kısa mesaj desteği bekliyoruz. Vodafone hat sahipleri, 'DESTEK' yazarak, 5340'a kısa mesaj gönderilebilecek. Her kısa mesaj 10 lira değerinde katkı verecektir. Kırşehir'in takımına sahip çıkarak, destek olmasını bekliyoruz. Ligin ikinci yarısına çok güzel bir başlangıç yapan ve ligde şuan 3. sırada yer alan takımımıza yapılacak tüm katkılar bize güç verecektir. Takımız, Kırşehir ve spor sevdalılarının desteğiyle daha güzel başarılara ulaşacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Jason Statham Neslihan Atagül Yasemin Özilhan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir Belediyespor'da SMS destek kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:12:11. #1.15#
title