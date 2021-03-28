Kırşehir Belediyespor, Bodrumspor maçından galibiyet bekliyor
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Kırşehir Belediyespor, Bodrumspor maçından galibiyet bekliyor

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Kırşehir Belediyespor, Bodrumspor maçından galibiyet bekliyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, takımının Bodrumspor maçından galibiyetle ayrılacağına inandıklarını bildirdi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, takımının Bodrumspor maçından galibiyetle ayrılacağına inandıklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un Karacabey Belediyespor ile hafta içi oynadıkları maçın her anında istekli bir mücadele sergilediklerini, son dakika da attıkları golle sahadan galibiyetle ayrıldıklarını anımsattı.

Kırşehir Belediyespor'un son 4 maçtır yenilmediğini, bu karşılaşmalarda 10 puan alarak, play-off şansını sürdürdüklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ligdeki sıralamada 2. ile 5. arasında sadece 3 puan olduğu için oynanan her maçın ne derece önemli olduğunu görebiliriz. Bu da demek oluyor ki ligin son haftasına kadar play-off mücadelesi devam edecektir. Takımımızı ve teknik ekibimizi Karacabey Belediyespor galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Bodrumspor maçı var. Deplasmanda oynayacağımız bu maçı kaybetmezsek, yüzde 100 play-off durumumuzu garantiye alabiliriz. Kesinlikle kolay maç olmayacak. Bodrumspor'un iyi oyuncuları var ama bizimde kaliteli futbolcularımız bulunuyor. Bu maçtan puan yada puanlar alacak kaliteye sahibiz. Takımımızın Bodrumspor maçından galibiyetle ayrılacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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